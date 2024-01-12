В поселении Внуковском появится новый офисный центр

«Площадь офисного центра составит почти 35 тысяч квадратных метров. Там будет создано более пяти тысяч рабочих мест. Это не единственный проект застройщика в рамках программы. Подобный многофункциональный офисный объект будет создан там же, в поселении Внуковском, также офисный центр построят в Раменках», — рассказал Владислав Овчинский.