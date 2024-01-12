В Молдове выросло потребление природного газа

КИШИНЕВ, 12 янв — Sputnik. Объем потребления газа в Молдове в декабре 2023 года увеличился на 64,8% по сравнению с ноябрем и составил 137,8 миллиона кубометров. Этот показатель также выше на 35,4% потребленного газа в декабре 2022-го, сообщает АО «Молдовагаз».
При этом оплата счетов бытовыми потребителями незначительно снизилась.
«По состоянию на 31 декабря 2023 года, погасили 99% выставленных в счетах сумм за потребление 2023 года, что на 0,1 процентного пункта ниже показателя того же периода предыдущего года. В случае небытовых потребителей (юридических лиц) доля платежей достигла 97,6%, что на 1,4 процентного пункта ниже показателей того же периода прошлого года», — написал глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан в Telegram-канале.
Он также сообщил, что за указанный период от сети было отключено 334 точки потребления, владельцы которых задолжали поставщику 1,4 миллиона леев.
«Всего же уровень оплаты за потребленный в 2023 году природный газ по состоянию на 31 декабря 2023 покрывает 98% от объема поставок, и составляет 12,3 миллиарда лей, что на 0,6 процентного пункта ниже показателя того же периода прошлого года», — отметил Чебан.
Согласно представленной им информации, в декабре бытовым потребителям начислена компенсация за потребленный природный газ на сумму 169,5 миллиона леев.