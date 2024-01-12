В Молдове выросло потребление природного газа

«По состоянию на 31 декабря 2023 года, погасили 99% выставленных в счетах сумм за потребление 2023 года, что на 0,1 процентного пункта ниже показателя того же периода предыдущего года. В случае небытовых потребителей (юридических лиц) доля платежей достигла 97,6%, что на 1,4 процентного пункта ниже показателей того же периода прошлого года», — написал глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан в Telegram-канале.