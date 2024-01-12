В Башкирии повысились тарифы на проведение техосмотра

В Башкирии с 1 января 2024 года будут действовать новые тарифы на проведение техосмотра транспортных средств. Соответствующее постановление подписал премьер-министр региона Андрей Назаров.
Как сообщается в документе, тариф составляет от 344,11 до 2913,35 ₽ Меньше всего придется платить за техосмотр мотоциклов (категория L), а самым дорогим будет техосмотр транспортных средств для перевозки опасных грузов (категория N3).
Для легковых автомобилей максимальная плата составит 993 рубля, а для пассажирских автобусов, имеющих массу до пяти тонн, стоимость осмотра составит 1787 рублей.
Отмечено, что установленная сумма является предельной и может быть снижена операторами техосмотра.