Роспотребнадзор напомнил новосибирцам правила перерасчета за тепло

Напомним, что бригады до сих пор устраняют последствия мощной коммунальной аварии, которая произошла на левом берегу в ночь с 10 на 11 января. В Кировском и Ленинском районах жилые дома и социальные объекты остались без тепла. С 13 часов 11 января подачу начали восстанавливать. Однако до сих пор есть здания, где отопление не включили, либо батареи греют слабо.