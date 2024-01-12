Роспотребнадзор напомнил новосибирцам правила перерасчета за тепло

Специалисты Роспотребнадзора напомнили новосибирцам правила перерасчета за отопление.
Вопросы, связанные с нарушением теплоснабжения, регулируются постановлением Правительства России «О предоставлении коммунальных услуг…». Исполнитель должен обеспечить бесперебойное отопление в течение сезона. Если температура не соответствует норме, то коммунальщики обязаны выполнить перерасчет за услуги.
Напомним, что бригады до сих пор устраняют последствия мощной коммунальной аварии, которая произошла на левом берегу в ночь с 10 на 11 января. В Кировском и Ленинском районах жилые дома и социальные объекты остались без тепла. С 13 часов 11 января подачу начали восстанавливать. Однако до сих пор есть здания, где отопление не включили, либо батареи греют слабо.
Чтобы узнать порядок перерасчета, необходимо обратиться по телефонам 8 800−555−49−43, 8 (383)223−97−86, а также по телефону «горячей линии» — 8−800−350−50−60.