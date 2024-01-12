Предприниматели стали чаще принимать оплату платёжными картами

На конец третьего квартала 2023 года более трети казахстанских предпринимателей, принимающих безналичную оплату, были сосредоточены в мегаполисах — Алматы (143,8 тыс. ед.), Астане (97,2 тыс. ед.) и Шымкенте (47,2 тыс. ед.). Во всех трёх мегаполисах их количество выросло более чем на треть по сравнению с третьим кварталом предыдущего года.