В Башкирии построят новый мусоросортировочный комплекс за 300 млн рублей

Проект был рассмотрен на «Инвестчасе» с участием главы республики Радия Хабирова.



По итогам обсуждения проект получил статус приоритетного. Администрации Кигинского района поручено оказать содействие в оформлении земли для возведения комплекса. Отмечается, что участок уже подобран, в настоящее время инвестор ведет переговоры с поставщиками оборудования.



ООО «Мусороперерабатывающий комплекс “Эко”» зарегистрировано в 2022 году в Уфе. Учредитель компании — Александр Акулинин. Предприятие занимается обработкой и утилизацией неопасных отходов.