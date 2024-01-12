Проект был рассмотрен на «Инвестчасе» с участием главы республики Радия Хабирова.
По итогам обсуждения проект получил статус приоритетного. Администрации Кигинского района поручено оказать содействие в оформлении земли для возведения комплекса. Отмечается, что участок уже подобран, в настоящее время инвестор ведет переговоры с поставщиками оборудования.
ООО «Мусороперерабатывающий комплекс “Эко”» зарегистрировано в 2022 году в Уфе. Учредитель компании — Александр Акулинин. Предприятие занимается обработкой и утилизацией неопасных отходов.
В Башкирии построят новый мусоросортировочный комплекс за 300 млн рублей
Уфимская мусороперерабатывающая компания «Эко» заявила о планах построить в Кигинском районе Башкирии многофункциональный комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами. Инвестор планирует организовать сортировку, переработку и утилизацию до 80 тыс. т отходов в год. На создание комплекса направят 300 млн руб.
Проект был рассмотрен на «Инвестчасе» с участием главы республики Радия Хабирова.