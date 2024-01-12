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Аналитики выяснили, кто в Челябинске зарабатывает 300 тысяч

ЧЕЛЯБИНСК, 12 января, ФедералПресс. Челябинцы могут зарабатывать 300 тысяч рублей в месяц. В лидерах вакансий с самыми высокими зарплатами остаются стоматологи. На 120 тысяч может рассчитывать и кузнец на предприятии. Ветеринарному врачу придется уехать за сотни километров от дома, чтобы зарабатывать такую же сумму.

«Работа ветеринаром с релокацией в Ханты-Мансийск. В обязанности входит консультирование владельцев животных, лечение домашних животных в стационаре и выполнение хирургических операций», — сообщили аналитики сервиса «Зарплата.ру».

Кузнец на заводе может зарабатывать 120 тысяч при наличии опыта и 3−6-го разряда. Иногородние могут рассчитывать на место в общежитии и отсрочку от мобилизации.

Среди высокооплачиваемых вакансий в списке находится должность управляющего VR-ареной. За работу готовы платить от 110 тысяч.

Главный конструктор проекта по двигателям внутреннего сгорания на заводе в Челябинске может получать от 100 тысяч рублей. Сотрудник должен иметь высшее образование, а также опыт работы в машиностроении.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Челябинске повысили зарплату водителям и кондукторам общественного транспорта. В столице Южного Урала по-прежнему сохраняется дефицит работников в этой сфере.