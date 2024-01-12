Аналитики выяснили, кто в Челябинске зарабатывает 300 тысяч

ЧЕЛЯБИНСК, 12 января, ФедералПресс. Челябинцы могут зарабатывать 300 тысяч рублей в месяц. В лидерах вакансий с самыми высокими зарплатами остаются стоматологи. На 120 тысяч может рассчитывать и кузнец на предприятии. Ветеринарному врачу придется уехать за сотни километров от дома, чтобы зарабатывать такую же сумму.