Аналитики выяснили, кто в Челябинске зарабатывает 300 тысяч

«Работа ветеринаром с релокацией в Ханты-Мансийск. В обязанности входит консультирование владельцев животных, лечение домашних животных в стационаре и выполнение хирургических операций», — сообщили аналитики сервиса «Зарплата.ру».
Кузнец на заводе может зарабатывать 120 тысяч при наличии опыта и 3−6-го разряда. Иногородние могут рассчитывать на место в общежитии и отсрочку от мобилизации.
Среди высокооплачиваемых вакансий в списке находится должность управляющего VR-ареной. За работу готовы платить от 110 тысяч.
Главный конструктор проекта по двигателям внутреннего сгорания на заводе в Челябинске может получать от 100 тысяч рублей. Сотрудник должен иметь высшее образование, а также опыт работы в машиностроении.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в Челябинске повысили зарплату водителям и кондукторам общественного транспорта. В столице Южного Урала по-прежнему сохраняется дефицит работников в этой сфере.