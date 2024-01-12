В Калининградской области продлили социальные выплаты при рождении первенца

Однако не все изменения в социальной политике региона положительные. Так, многодетные больше не получают денежную компенсацию взамен положенного по закону земельного участка. В 2023-м даже увеличили ее размер — в областном центре за землю предлагали 600 тысяч рублей. Однако воспользоваться мерой соцподдержки можно было лишь до 1 июля текущего года. В правительстве Калининградской области подтвердили, что продлевать эту меру пока не собираются.