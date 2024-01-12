В Калининградской области продлили социальные выплаты при рождении первенца

Например, калининградские молодые семьи при рождении первого ребенка могут получить сразу треть миллиона рублей. Так в регионе поддержали пары, которые одновременно платят за учебу и, например, гасят ипотеку. При среднем уровне зарплаты в 35−40 тысяч рублей делать это непросто. Поэтому выплата в 345 тысяч рублей — именно такую сумму региональные власти заложили в сертификат — становится отличной прибавкой к семейному бюджету. Эффект от этой меры соцподдержки оказался настолько высоким, что региональные власти решили продлить ее до 2025 года.
Условия получения сертификата в наступившем 2024 году остались прежними. Выдают его лишь при рождении первенца. При этом малыш должен появиться на свет во время учебы матери в вузе или колледже на очном, очно-заочном отделении или в течение трех лет после окончания учебного заведения.
— Я окончила один из университетов Калининградской области, получив специальность анестезиолога-реаниматолога. Сразу после рождения дочери обратилась за соцподдержкой и получила сертификат. Все средства направила на погашение ипотечного кредита, — рассказала калининградка Александра Истомина.
В прошлом году единовременную выплату получили 317 студенческих семей. Из бюджета на эти цели выделили 205 миллионов рублей. Всего за три года работы правительство области выдало более 1,7 тысячи сертификатов. Раньше деньги направляли на покупку бытовой техники и мебели, ремонт квартир, приобретение детских товаров или автомобиля. Сегодня средства все чаще расходуют на решение жилищного вопроса.
Такой сертификат — далеко не все, на что могут претендовать молодые семьи. Для них доступен региональный материнский капитал, который начисляют параллельно с федеральной мерой поддержки. Его размер отличается в зависимости от количества детей: при рождении третьего и четвертого ребенка — сто тысяч рублей, пятого и последующих детей — двести тысяч рублей. Если мама родила сразу тройню, то власти региона выплатят ей один миллион рублей.
Однако следует учитывать, что областной маткапитал выплачивают лишь семьям, среднедушевой доход которых меньше, чем величина прожиточного минимума, умноженная на 3,5. В деньгах это примерно 48 тысяч рублей. На сегодняшний день средства материнского капитала уже получили более 670 многодетных родителей.
— Без этой поддержки мы бы вряд ли смогли решить свой жилищный вопрос. А так получили миллион в качестве регионального маткапитала, сложили его с другими выплатами от государства и направили всю сумму на покупку дома в Калининграде, — отметила многодетная мама Татьяна Лисиця.
Поддержка студенческих, молодых и многодетных семей должна решить одну важную проблему Калининградской области — демографическую. Ведь число умерших здесь по-прежнему превышает число родившихся более чем в полтора раза. Это не самые позитивные показатели.
По последним данным Калининградстата, с января по октябрь текущего года этот разрыв сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ситуацию частично спасает миграция. За счет притока из других регионов страны население эксклава увеличилось на 1,1 тысячи человек. Сегодня в области проживают 1,3 миллиона человек. Однако уровень рождаемости остается низким. Бесконечно снабжать регион мигрантами тоже не получится из-за его геополитических особенностей.
Выплаты — один из самых действенных способов соцподдержки
Поэтому выход власти видят лишь в активной поддержке материнства и детства. Пока выплаты являются самым действенным способом. Благодаря им в регионе стабильно растет рождаемость. Если в 2020 году доля первенцев составляла 37,6 процента от всего числа родившихся, то сегодня — уже 41,8 процента.
Однако не все изменения в социальной политике региона положительные. Так, многодетные больше не получают денежную компенсацию взамен положенного по закону земельного участка. В 2023-м даже увеличили ее размер — в областном центре за землю предлагали 600 тысяч рублей. Однако воспользоваться мерой соцподдержки можно было лишь до 1 июля текущего года. В правительстве Калининградской области подтвердили, что продлевать эту меру пока не собираются.
Кстати
Самой масштабной федеральной мерой соцподдержки семей в регионе является введенное в этом году ежемесячное пособие беременным женщинам и родителям в связи с рождением и воспитанием ребенка до 17 лет. Его выплачивает социальный фонд России. Размер выплат варьируется и может составлять от 50 до 100 процентов прожиточного минимума на ребенка. Размер последнего в Калининградской области — 14,3 тысячи рублей. Сегодня такую поддержку в российском эксклаве получают почти 35 тысяч семей.