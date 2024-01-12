Минград утвердил проект развития 658 га в Новинках

Территория в границах проспекта Гагарина, улицами Шоссейной, Богородской, Магистральной, Нижегородской, Северной и Дружной предназначена под трех-четырехэтажную жилую застройку с благоустройством и инфраструктурой, отметили в миграде.
Проектная площадь малоэтажного строительства составляет 2,1 млн кв.м., жителями станут 37 тыс. человек. Социальная инфраструктура предполагает возведение трех школ на 1,1 тыс. — 1,5 тыс. учеников, пяти детсадов и трех поликлиник, пожарного депо и спорткомплекса. Также на территории будущей застройки появится парк.
В минграде добавили, что территория включает участок для строительства крупного логистического комплекса. Кроме того, планируется реконструировать 85 км. дорог. Проект разработан по заказу «Дом.РФ», который планирует осваивать территорию.
Владимир Зубарев.
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Территория в границах проспекта Гагарина, улицами Шоссейной, Богородской, Магистральной, Нижегородской, Северной и Дружной предназначена под трех-четырехэтажную жилую застройку с благоустройством и инфраструктурой, отметили в миграде.