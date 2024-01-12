Просто издевательство — оставить людей без отопления в мороз: В Молдове должников отключают от газа, а обещали в зимний период не наказывать за бедность

В декабре от сети было отключено 334 точки потребления, владельцы которых задолжали поставщику 1,4 миллиона леев, сообщил глава АО «Молдовагаз» Вадим Чебан.
При этом 213 потребителей были переведены на оплату в аванс, в связи с осуществлённой ранее приостановкой поставок за неуплату в срок стоимости потребленного природного газа.
Уровень оплаты за потреблённый в 2023 году природный газ по состоянию на 31 декабря 2023 покрывает 98% от объёма поставок, и составляет 12,3 миллиарда леев, что на 0,6% ниже показателя того же периода прошлого года.
Источник: t.me/aifmd.