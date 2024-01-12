Доллар вновь подешевел в Казахстане

Средневзвешенный курс доллара составил 451, 33 тенге, снизившись на 1,52 тенге с момента последней сессии. По информации со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня сейчас торгуют долларами по следующим ценам:
- в Алматы: покупка — 447,9−451,5 тенге, продажа — 453−453,9 тенге;
- в Астане: покупка — 447,9−449 тенге, продажа — 453−453,9 тенге.
В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:
- в Алматы: покупка — 451,3−451,7 тенге, продажа — 453,3−453,7 тенге;
- в Астане: покупка — 451 тенге, продажа — 455 тенге.
Напомним, что в начале января курс доллара немного снизился по отношению к тенге и составил на тот момент 456,09 тенге. Между тем в России курс доллара по итогам торгов также снизился на 0,7% и стал дешевле 88 рублей. Это случилось впервые с ноября прошлого года. Также сегодня сообщалось, что стоимость нефти выросла после ночных ударов США и Британии по йеменским хуситам из-за опасений эскалации конфликта, что может помешать добыче и транспортировки во всем регионе.