Доллар вновь подешевел в Казахстане

Напомним, что в начале января курс доллара немного снизился по отношению к тенге и составил на тот момент 456,09 тенге. Между тем в России курс доллара по итогам торгов также снизился на 0,7% и стал дешевле 88 рублей. Это случилось впервые с ноября прошлого года. Также сегодня сообщалось, что стоимость нефти выросла после ночных ударов США и Британии по йеменским хуситам из-за опасений эскалации конфликта, что может помешать добыче и транспортировки во всем регионе.