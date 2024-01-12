Жителям Новосибирска рассказали о новых правилах получения маткапитала

Об этом сообщила пресс-служба Отделения СФР.
По их данным, с 1 января 2024 года вносится ряд изменений и нововведений в соцсфере. Это коснется и маткапитала. В этом году семьи смогут реконструировать дома блокированной застройки.
С 2024 года право на маткапитал представят только родителям, у которых есть российское гражданство на момент появления ребенка. Сообщается, что площадь дома может увеличиться для улучшения жилищных условий за счет реконструкции.
Еще одно нововведение коснется отдельных категорий мужской части населения, которые имеют право на получение маткапитала. С 1 января 2024 года в силу вступил закон, позволяющий отцам-одиночкам направлять материнский капитал на формирование накопительной пенсии.
Также в этом году увеличили период времени, когда можно обратиться за выплатой из средств маткапитала и получить деньги с момента рождения ребенка. В 2024 году у родителей будет полгода после появления ребенка.
Обладателями сертификатов на материнский капитал в Новосибирской области стали уже более 273 тысяч семей. Около 80% в регионе уже воспользовались средствами капитала.