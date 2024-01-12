В Екатеринбурге рядом с Литкварталом появится элитный дом со смотровой площадкой

Клубный дом будет высотой в семь этажей с 80 квартирами, на первом этаже — коммерческие помещения, а у здания разместиться двухэтажная подземная парковка на 78 мест. Также на крыше оборудую двор-сад, детскую зону, амфитеатр и смотровую площадку. Ввести дом в эксплуатацию планируют в первом квартале 2025 года.
«Расположение жилого комплекса предлагает широкий выбор лучших ресторанов и гастро-бистро города с лучшими шеф-поварами. Поздний завтрак, изысканный ужин или неформальная встреча за бранчем. Близость премиальных фитнес-центров — это возможность заняться спортом и переключиться с рабочих вопросов», — описывает на сайте застройщик преимущества клубного дома.