Школьники Екатеринбурга будут обедать на 147 рублей 79 копеек

Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Школьники с первого по четвертый класс будут кушать бесплатно. Им будут представляться завтраки из расчета 85 рублей 20 копеек, обеды — 127 рублей 79 копеек.
Кроме этого бесплатно будут питаться дети, семьи которых имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, дети из многодетных семей, дети-сироты, дети из семей, члены которых принимают участие в спецоперации, дети, которые были вынуждены покинуть территорию Украины, ДНР, ЛНР.
Учащихся с пятого по одиннадцатый классы будут кормить в первую смену на 98 рублей 52 копеек, во вторую — на 147 рублей 79 копеек.
«МК-Урал» ранее писал, что в Свердловской области внесли изменения в постановление правительства о максимальном и среднем размере платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях на 2024 год.
Самая высокая плата в регионе за пребывание детей в детсадах (в течение 10 — 10,5 часов, 5 дней в неделю) установлена в Новоуральском городском округе — 3661 рубль. В Екатеринбурге — 3600 рублей, далее идут ГО Первоуральск — 3565 рублей, Полевской ГО — 3560 рублей, Североуральский ГО — 3458 рублей, Волчанский ГО — 3347 рублей, ГО Краснотурьинск — 3335 рублей.