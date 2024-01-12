В Новосибирске в новом корпусе НГУ возвели атриум

«Комплекс возводится по уникальной концепции архитектурно-градостроительного решения — создание научно-образовательной среды, интегрированной в городскую, и станет мощным инновационно-образовательным кластером, способствующим формированию новой технологической базы одного из ведущих вузов России, повышению качества человеческого капитала, развитию общественных пространств и, в целом, социально-экономической ситуации в регионе», — рассказала заместитель Губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.