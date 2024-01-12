В Новосибирске в новом корпусе НГУ возвели атриум

Как сообщает пресс-служба НГУ, в корпусе поточных аудиторий (пятиэтажное здание площадью более 16 300 квадратных метров) нового кампуса мирового уровня возвели атриум и установили стеклянную крышу в форме пирамиды.
В данный момент продолжается монтаж конструкции надземного теплового перехода. Он должен соединить корпус поточных аудиторий с действующим учебным корпусом. Конструкция готова на 27%.
«Комплекс возводится по уникальной концепции архитектурно-градостроительного решения — создание научно-образовательной среды, интегрированной в городскую, и станет мощным инновационно-образовательным кластером, способствующим формированию новой технологической базы одного из ведущих вузов России, повышению качества человеческого капитала, развитию общественных пространств и, в целом, социально-экономической ситуации в регионе», — рассказала заместитель Губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.
Продолжается строительство других объектов: ведутся работы по устройству вертикальных конструкций четвертого этажа и плиты перекрытия третьего этажа учебно-научного центра Института медицины и психологии НГУ. В научно-исследовательском центре работы по благоустройству готовы на 80%.
Строительство нового кампуса мирового уровня НГУ началось в 2022 году. Его начали возводить в рамках национального проекта «Наука и университеты».