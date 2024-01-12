Дептранс Москвы назвал топ-10 регионов по доле оплат проездов по МСД

Как рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, МСД входит в тройку самых популярных городских трасс. Благодаря диаметру время в пути по некоторым направлениям сократилось на 25−50%, подчеркнул он. Также Ликсутов добавил, что проезд для водителей из регионов платный, однако доля таких поездок минимальна, что говорит о том, что магистралью больше всего пользуются москвичи для быстрого перемещения по городу.