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В Новосибирске планируют возвести «миниполис» на месте советских малоэтажек

В Новосибирске до 2030 года в Калининском районе планируют построить высотный квартал на территории, где сейчас расположены малоэтажные дома советских времен.

Мэрия уже выпустила постановление на снос двух старых зданий.

Под снос пойдут дома № 42 и № 44 на улице Игарской. Земельные участки под ними площадью 317 и 839 квадратов изымут под муниципальные нужды. Жителей предполагается расселить. Постановление действует в течение трех лет.

Территория в границах улицах Игарской и Фадеева отдана под программу комплексного развития. Там появятся 16- и 18-этажные высотки класса «комфорт плюс», зеленая зона и детский сад. Первый дом в этом районе начали сносить в октябре прошлого года.

Застройщиком проекта выступает компания «Фадеев», которая входит в ГК «Поляков».

Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что в Новосибирске снесут 350 домов ради строительства ЖК комфорт-класса за 30 млрд.

строительство