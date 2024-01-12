На Левом берегу в Омске ввели в эксплуатацию две современные многоэтажки

Департамент архитектуры и градостроительства администрации Омска выдал разрешение на ввод в эксплуатацию двух жилых домов. Они расположены на 70 лет Октября Кировского округа. Застройщиком выступил ООО «Специализированный застройщик “Сибград”.
Речь идёт о двух 19-этажных домах № 3/3 и 3б. Общая площадь жилых помещений в первом доме составляет 7 728,4 кв. м. Всего в доме 128 квартир, 32 из которых — однокомнатные, 48 — двухкомнатные, 48 — трёхкомнатные.
Общая площадь жилых помещений во втором доме — 7 711,5 кв. м. В доме 128 квартир: 32 однокомнатных, двухкомнатных и трёхкомнатных по 48.