На Левом берегу в Омске ввели в эксплуатацию две современные многоэтажки

Речь идёт о двух 19-этажных домах № 3/3 и 3б. Общая площадь жилых помещений в первом доме составляет 7 728,4 кв. м. Всего в доме 128 квартир, 32 из которых — однокомнатные, 48 — двухкомнатные, 48 — трёхкомнатные.