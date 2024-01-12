В Воронежской области в 2024 году завершат переход на электронные медкарты

В 2024 году в Воронежской области планируют завершить переход от бумажных медицинских карт к электронным. Информацию о каждом пациенте будут вносить в единую виртуальную базу. В частности, какого врача и когда он посещал, данные о прививочном сертификате, историю вызовов скорой, больничные листы, рецепты, справки, сведения о диспансеризации.
Электронную медицинскую карту можно будет посмотреть в интернете. Для этого нужно будет зайти в личный кабинет на портале «Госуслуг» (если его нет, то для доступа надо создать). Впрочем, доступны для пациентов будут не все сведения. Полная информация будет только у врачей.
Для оформления цифровой медицинской карты пациенту не надо ничего делать. Ее должны оформить в прикрепленной поликлинике по умолчанию. А вот если вы хотите и бумажный вариант медкарты сохранить, нужно будет писать заявление вам или вашему законному представителю в обслуживающее вас медучреждение.