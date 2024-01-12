В Воронежской области в 2024 году завершат переход на электронные медкарты

Электронную медицинскую карту можно будет посмотреть в интернете. Для этого нужно будет зайти в личный кабинет на портале «Госуслуг» (если его нет, то для доступа надо создать). Впрочем, доступны для пациентов будут не все сведения. Полная информация будет только у врачей.