Место снесенного исторического дома в Перми займет многофункциональное здание

«Согласно реестру разрешений, девелопером многофункционального здания на Ленина, 12 выступила Светлана Лямина», — пишет «Ъ-Прикамье». Уточняется, что предприниматель с указанной фамилией и именем «занимается арендой и управлением недвижимостью».
Владельцем исторического здания в центре был депутат законодательного собрания Пермского края Геннадий Шилов. Строение было снесено, поскольку не являлось объектом культурного наследия. Летом 2022 года правообладателем на земельный участок, где располагалось снесенное здание, стал президент краевой федерации фигурного катания Дмитрий Шубодеров.