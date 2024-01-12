Место снесенного исторического дома в Перми займет многофункциональное здание

В Перми на улице Ленина, 12 разместится многофункционально здание. Разрешение на его возведение уже выдало краевое министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности. Ранее по указанному адресу располагалось историческое строение, которое было снесено в 2022 году.