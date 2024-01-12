В Ташкентской и Самаркандской областях обновят гидроэлектростанции

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. Южнокорейская компания заинтересована в модернизации пяти гидроэлектростанций, расположенных в Ташкентской и Самаркандской областях, общей мощностью около 30 МВт, сообщает ИА «Дунё».
Этот и другие вопросы обсудили в посольстве Узбекистана в Южной Корее.
В ходе встречи глава компании Жи Ин Хо рассказал о проведенной совместно с АО «Узбекгидроэнерго» работе по изучению текущего состояния существующих гидроэлектростанций, а также реализации перспективных проектов в сфере энергетики.
По итогам переговоров в сентябре 2023 года стороны подписали меморандум о взаимопонимании. На основе данного документа компания начала разработку технико-экономического обоснования по модернизации пяти гидроэлектростанций в Ташкентской и Самаркандской областях.
«Южнокорейские специалисты посетили Узбекистан в октябре и декабре 2023 года для определения основных параметров проекта. Они прорабатывают вопрос полной замены энергоблоков для повышения эффективности и обеспечения бесперебойной работы ГЭС. Наряду с этим также планируется организовать специальные учебные курсы для повышения квалификации узбекских энергетиков и инженеров», — говорится в сообщении.
Были озвучены планы реализации пилотного проекта по модернизации одной узбекской ГЭС за счет грантовых средств Корейского агентства международного сотрудничества (КОИКА). В настоящее время совместно с АО «Узбекгидроэнерго» начата подготовка концепции для последующей подачи официальной заявки.
В феврале текущего года южнокорейская делегация посетит Узбекистан для проведения очередных переговоров с АО «Узбекгидроэнерго», уточнили в сообщении.