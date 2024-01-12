В Ташкентской и Самаркандской областях обновят гидроэлектростанции

«Южнокорейские специалисты посетили Узбекистан в октябре и декабре 2023 года для определения основных параметров проекта. Они прорабатывают вопрос полной замены энергоблоков для повышения эффективности и обеспечения бесперебойной работы ГЭС. Наряду с этим также планируется организовать специальные учебные курсы для повышения квалификации узбекских энергетиков и инженеров», — говорится в сообщении.