Омский губернатор рассказал о строительстве аэропорта Омск-Фёдоровка

Во время пресс-конференции губернатор Омской области Виталий Хоценко ответил на вопросы омских журналистов. Во время конференции прозвучал вопрос о судьбе аэропорта Омск-Фёдоровка.
Хоценко отметил, что в данное время идёт активная работа над проектом аэропорта. Ориентировочно завершение — это 2028 год. К тому же, уже есть инвестор. Губернатор не называл имён и названий, а только отметил, что инвестор — крупный, наверное, самый крупный в стране.
Предварительная стоимость проекта — 42 миллиарда рублей, заключил Хоценко.