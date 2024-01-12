Омский губернатор рассказал о строительстве аэропорта Омск-Фёдоровка

Хоценко отметил, что в данное время идёт активная работа над проектом аэропорта. Ориентировочно завершение — это 2028 год. К тому же, уже есть инвестор. Губернатор не называл имён и названий, а только отметил, что инвестор — крупный, наверное, самый крупный в стране.