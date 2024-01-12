Волгоградским врачам будут выплачивать 2 млн рублей в качестве региональной поддержки

В 2024 году востребованные врачи из Волгоградской области будут получать в качестве меры региональной поддержки выплаты в размере 2 миллиона рублей. Соответствующее постановление губернатор Андрей Бочаров подписал в конце прошлого года. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе областной администрации, медицинские работники смогут получать выплаты уже с 15 января.