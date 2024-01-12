Сбер открыл в Симферополе четвертый офис

Офис расположен в одном из самых крупных торгово-развлекательных центров полуострова «Меганом», рядом с крупными жилыми районами города.
Здесь клиентам доступны все самые востребованные сервисы и продукты банка, такие как оформление дебетовых и кредитных СберКарт, открытие вкладов, подача заявки на ипотеку и многое другое. Также в офисе размещена зона приема наличных без использования банковской карты и зона самообслуживания с банкоматами последнего поколения, а также детская игровая локация.
Андрей Подсвиров, управляющий Головным отделением Сбербанка в Крыму:
«Мы активно начинаем 2024 год. Сегодня открыли четвертый в Симферополе офис Сбера. Здесь наши клиенты могут получить широкий спектр розничных услуг и сервисов, а также базовый набор услуг для предпринимателей. Отмечу, что для удобства посетителей торгово-развлекательного центра и жителей ближайших микрорайонов он работает по расширенному графику: по будням с 8:30 до 20:00, а в выходные с 9:00 до 19:00».
В столице Республики Крым работают три отделения по обслуживанию розничных клиентов, и с середины ноября действует крупнейший на полуострове специализированный офис по работе с корпоративными клиентами.
Источник: пресс-служба Сбербанка.