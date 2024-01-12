Сбер открыл в Симферополе четвертый офис

«Мы активно начинаем 2024 год. Сегодня открыли четвертый в Симферополе офис Сбера. Здесь наши клиенты могут получить широкий спектр розничных услуг и сервисов, а также базовый набор услуг для предпринимателей. Отмечу, что для удобства посетителей торгово-развлекательного центра и жителей ближайших микрорайонов он работает по расширенному графику: по будням с 8:30 до 20:00, а в выходные с 9:00 до 19:00».