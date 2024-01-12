Отмена лицензий и освобождение от штрафов. В Узбекистане вводятся новые правила для открытия и ведения бизнеса

По данным Минюста, 9 января президент подписал указ, согласно которому сокращаются обязательные требования и упрощаются лицензионные и разрешительные процедуры в сфере предпринимательства.
Так, 22 вида лицензируемой деятельности и документов разрешительного характера будут отменены с 1 марта 2024 года.
Кроме того, юридические лица в случае добровольной уплаты в течение 15 дней половины штрафа за совершение правонарушений в сфере лицензирования, разрешительных и уведомительных процедур, в течение 13 дней — 70%, освобождаются от уплаты оставшейся части штрафа;
в процесс выдачи лицензии или разрешительного документа внедряется порядок дистанционной оценки соответствия претендентов требованиям и условиям с помощью средств видеосвязи;
субъекту предпринимательства разрешается указывать место жительства учредителя в качестве почтового адреса при его государственной регистрации или перерегистрации.
Отменяется порядок резервирования в Фонде безопасного туризма средств в эквиваленте 15 тысяч долларов для осуществления туристической деятельности по направлению «выездной туризм» путем внедрения для туроператоров порядка обязательного страхования риска при возникновении чрезвычайных ситуаций.
С 1 марта 2024 года до 1 января 2025 года в порядке правового эксперимента будет внедрен специальный режим «В бизнес без лицензии». Он будет определять переходный и адаптационный период до трех месяцев для начала деятельности по эксплуатации рентгеновского оборудования и осуществлению ветеринарных лабораторно-диагностических работ.
Напомним, что в этом году к занятию бизнесом планируется привлечь два миллиона человек. Предложения по этому поводу были озвучены на совещании у президента 8 января.