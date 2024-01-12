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В Крыму подорожают коммунальные услуги: когда и на сколько

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв — РИА Новости Крым. Стоимость оплаты коммунальных услуг в Крыму увеличится в июле текущего года. Соответствующие данные опубликовал Государственный комитет по ценам и тарифам РК.
Источник: РИА "Новости"

«На первое полугодие 2024 года тарифы сохранятся на действующем уровне, — сказано в сообщении. — Повышение тарифов произойдет с 1 июля».

Согласно опубликованным данным, стоимость электрической энергии повысится до 9%, газоснабжения — до 5,6%, холодное водоснабжение и водоотведение — до 12,8% за каждый вид ресурса, отопление и обращение с коммунальными отходами — до 12,8%. Кроме того, стоимость сжиженного газа, реализуемого населению для бытовых нужд, прибавит до 7,2%.

«Максимальный размер тарифов для населения на водоснабжение и водоотведение с 1 июля составит 41,75 ₽/кубометр на каждый ресурс, на отопление — 3044,79 ₽/Гкал», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, тариф для населения на сбор и вывоз твердых коммунальных отходов составит 66,19 ₽ с одного человека в месяц в городах и 52,95 ₽ с одного человека в месяц в сельских населенных пунктах.

В ведомстве подчеркнули, что не смотря на повышение, тарифы для населения в Крыму остаются одними из самых доступных в субъектах Южного федерального округа.

Ранее правительство РФ приняло решение, что начислять пени и штрафы за несвоевременную оплату услуг ЖКХ в 2024 году будут без привязки к выросшей ключевой ставке Банка России.

ЖКХ