Европу уличили в продолжении покупки российской нефти

Ранее сообщалось, что США якобы возобновили импорт российской нефти впервые после марта 2022 года. Первая партия нефти из России отправилась в США в октябре 2023-го. США продолжили покупать нефть и в ноябре — в этом месяце объем купленного сырья составил 9,9 тысячи баррелей, по 76 долларов баррель. Позже заместитель пресс-секретаря Госдепа Ведант Пател заявил, что у него нет информации об этом.