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Пошлины на товары из ряда недружественных стран повысятся в феврале

Повышенные ставки ввозных таможенных пошлин в размере 35% коснутся шампуней, средств для волос и чистки зубов.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 13 янв — Sputnik. Указ президента Беларуси Александра Лукашенко о временном повышении ставок ввозных таможенных пошлин на ряд товаров из англосаксонских стран вступит в силу через 30 дней.

Указ № 16 от 12 января был опубликован на Национальном правовом интернет-портале в субботу.

«Установить по 30 июня 2024 года включительно ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов товаров… Настоящий указ вступает в силу через 30 дней после его официального опубликования», — говорится в документе.

Согласно приложению к указу, на шампуни, средства для волос, средства для чистки зубов должна будет применяться ставка ввозной таможенной пошлины в размере 35% от таможенной стоимости (в настоящее время — 6,5%).

Действие указа не распространяется на товары в случае, если они являются лекарственными средствами, а также медицинскими изделиями.

Товаров из каких стран коснется.

Изменение ставок ввозных таможенных пошлин коснется товаров из следующих стран:

  • США,
  • Канада,
  • Австралийский Союз,
  • Новая Зеландия,
  • Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии,
  • товаров и неизвестным или неподтвержденным происхождением.

Ранее пресс-служба президента Беларуси Александра Лукашенко сообщила, что цель принятия указа — защита экономических интересов Беларуси. Он создаст условия для замещения импорта товарами, произведенными в ЕАЭС.