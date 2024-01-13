Пошлины на товары из ряда недружественных стран повысятся в феврале

МИНСК, 13 янв — Sputnik. Указ президента Беларуси Александра Лукашенко о временном повышении ставок ввозных таможенных пошлин на ряд товаров из англосаксонских стран вступит в силу через 30 дней.
Указ № 16 от 12 января был опубликован на Национальном правовом интернет-портале в субботу.
«Установить по 30 июня 2024 года включительно ставки ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов товаров… Настоящий указ вступает в силу через 30 дней после его официального опубликования», — говорится в документе.
Согласно приложению к указу, на шампуни, средства для волос, средства для чистки зубов должна будет применяться ставка ввозной таможенной пошлины в размере 35% от таможенной стоимости (в настоящее время — 6,5%).
Действие указа не распространяется на товары в случае, если они являются лекарственными средствами, а также медицинскими изделиями.
Товаров из каких стран коснется.
Изменение ставок ввозных таможенных пошлин коснется товаров из следующих стран:
- США,
- Канада,
- Австралийский Союз,
- Новая Зеландия,
- Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии,
- товаров и неизвестным или неподтвержденным происхождением.
Ранее пресс-служба президента Беларуси Александра Лукашенко сообщила, что цель принятия указа — защита экономических интересов Беларуси. Он создаст условия для замещения импорта товарами, произведенными в ЕАЭС.