Все виды бензина заметно подорожали в Волгограде с начала 2024 года

Так, на 9 января 2024 дизельное топливо на волгоградских автозаправках стоило 61,93 рубля за литр. За АИ-92 водителям теперь приходится платить по 51,07 рубля или на 21 копейку больше. Ходовой бензин АИ-95 подорожал на 20 копеек за литр и стоит 56,79 рубля. Высокооктановое топливо АИ-98 обходится в среднем 66,62 рубля, прибавка с начала года — плюс 24 копейки.