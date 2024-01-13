АПК, туризм, развитие новых производств: Александр Гусев рассказал на выставке «Россия», чем гордится Воронежская область

— Его развитие способствует и увеличению туристической привлекательности Воронежской области. В прошлом году, по разным оценкам, турпоток в регион превысил 1 млн человек. Такие результаты были бы невозможны без современной дорожно-транспортной инфраструктуры. Это еще один драйвер экономического роста региона и важный показатель качества жизни граждан. Объем дорожного фонда за последние пять лет у нас увеличился в 1,6 раза и теперь стабильно превышает 20 млрд рублей. За последние пять лет построено и отремонтировано около 5,5 тыс. км региональных и местных автомобильных дорог. Это расстояние от Москвы до Иркутска, — сообщил губернатор.