АПК, туризм, развитие новых производств: Александр Гусев рассказал на выставке «Россия», чем гордится Воронежская область

Губернатор Александр Гусев в субботу, 13 января, провел презентацию Воронежской области в рамках Дня региона на выставке-форуме «Россия» в Москве. История Воронежской земли и ее нынешние успехи, сельское хозяйство и развитие новых производств, поддержка специальной военной операции и здравоохранение — далеко не все, о чем успел рассказать губернатор. Главное из выступления первого лица региона — в материале РИА «Воронеж».
Город воинской славы
Воронежская область богата на людей, которых по праву можно назвать истинными патриотами Отечества. Одним из подтверждений этого является указ Президента России Владимира Путина от 16 февраля 2008 года о присвоении Воронежу почетного звания «Город воинской славы». Так, были отмечены мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в Великой Отечественной войне.
— Сегодня уроженцы Воронежской области достойно продолжают военные традиции своих дедов в зоне специальной военной операции. Вместе со всей страной наш регион активно включился в поддержку СВО. Мы оказываем помощь воинским подразделениям, добровольцам и мобилизованным, членам их семей, участвуем в восстановлении инфраструктуры четырех районов Луганской Народной Республики, — подчеркнул Александр Гусев.
Экономика и туризм
— Важнейшим результатом считаю сохранение положительной динамики в экономике региона. Объем ВРП в номинальном выражении за последние пять лет увеличился в полтора раза и достиг показателя почти в 1,5 трлн рублей, — рассказал губернатор.
Ежегодно в экономику Воронежской области вливается порядка 300 млрд рублей частных инвестиций. Для воронежской промышленности точкой роста стала особая экономическая зона (ОЭЗ) «Центр». На сегодня уже 11 компаний имеют статус резидентов ОЭЗ. Общий объем инвестиций превышает 30 млрд рублей, планируется создание свыше 3 тыс. рабочих мест.
— Наша инициатива о создании такой площадки была поддержана Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным в ходе рабочей встречи в 2018 году. Фактически с нас начался перезапуск в стране такого механизма развития инвестиционной привлекательности регионов, как ОЭЗ, — отметил глава региона.
Александр Гусев в ходе презентации указал, что огромный вклад в экономику региона вносит малый бизнес. На начало года в регионе насчитывается более 85 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).
— Его развитие способствует и увеличению туристической привлекательности Воронежской области. В прошлом году, по разным оценкам, турпоток в регион превысил 1 млн человек. Такие результаты были бы невозможны без современной дорожно-транспортной инфраструктуры. Это еще один драйвер экономического роста региона и важный показатель качества жизни граждан. Объем дорожного фонда за последние пять лет у нас увеличился в 1,6 раза и теперь стабильно превышает 20 млрд рублей. За последние пять лет построено и отремонтировано около 5,5 тыс. км региональных и местных автомобильных дорог. Это расстояние от Москвы до Иркутска, — сообщил губернатор.
По объему жилищного строительства регион входит в топ-15 субъектов России и в тройку лидеров Центрального федерального округа — по итогам 2023 года было введено более 2 млн кв. м.
Еще одним из приоритетов работы правительства региона Александр Гусев назвал обеспечение роста доходов воронежцев. За последние годы зарплаты работников бюджетной сферы области увеличиваются, опережая темпы инфляции. В 2023 году этот показатель роста превысил 15%.
АПК Воронежской области
Александр Гусев напомнил, что регион находится на четвертом месте в России по производству сельскохозяйственной продукции. За последние годы неоднократно обновлялись рекорды по валовому сбору зерновых культур — цифра уверенно приближается к отметке в 7 млн т. Аналогичные показатели отмечаются по валовому сбору сахарной свеклы.
— С 2020 года мы успешно преодолеваем миллионный рубеж по производству молока. Производство мяса еще в 2022-м достигло рекордного в новейшей истории показателя — 676 тыс. т, — и мы вышли на второе место в России, — указал губернатор.
В планах у региона — развитие новых направлений. Кроме того, продолжится наращивание объема производства органической продукции. Губернатор отметил, что сертифицированный органический сад в Воронежской области, занимающий более 213 га, в 2021 году стал самым крупным во всей Западной и Восточной Европе.
Спорт и социальная сфера
В Воронежской области сейчас насчитывается почти 1,5 тыс. образовательных учреждений, в которых обучается 481 тыс. человек — 21% всего населения региона.
— На протяжении последних пяти лет нашей задачей было обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования. Сегодня я могу заявить, что эта задача полностью решена, — отметил глава региона.
Губернатор подчеркнул, что в тяжелый период пандемии свою эффективность подтвердила воронежская система здравоохранения. В сжатые сроки удалось перепрофилировать 60 медучреждений, развернуть 8,5 тыс. коек, обучить более 12 тыс. медицинских работников. За последние пять лет в регионе введено в строй более 150 объектов здравоохранения — от ФАПов до поликлиник в районах области. И сегодня в регионе готовятся высококвалифицированные кадры в учреждения здравоохранения всего Черноземья.
Кроме того, по словам Александра Гусева, в регионе работают более 1,6 тыс. учреждений культуры и по итогам прошлого года культурные мероприятия посетили свыше 25 млн человек. Физкультурой и спортом в Воронежской области сегодня занимаются более 1,2 млн человек.
— Очень достойную игру показывают наши спортивные команды. Футбольный клуб «Факел» уже второй год выступает в Премьер-лиге, хоккейный клуб «Буран» — один из лидеров Высшей хоккейной лиги, — добавил губернатор.
Будущее региона
Завершая презентацию, губернатор Александр Гусев подчеркнул, что Воронежская область — одно из наиболее перспективных мест для роста высокотехнологичных производств, социального благополучия, культурного потенциала, туристического потока и всего, что связано с позитивными преобразованиями.
— Тех, кто у нас еще не был, с удовольствием приглашаю лично убедиться во всем этом. Воронежская область рада гостям, нам есть чем обрадовать вас и удивить, — обратился губернатор к гостям Дня региона.