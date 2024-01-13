Министерство по налогам рассказало о новшествах для ИП в Беларуси в 2024 году

Об изменениях в налогообложении индивидуальных предпринимателей в 2024 году рассказали в Министерстве по налогам и сборам. Новшеств сразу несколько.
Во-первых, для ИП вводится ограничение по выручке: максимум 500 тысяч белорусских рублей.
Во-вторых, индивидуальные предприниматели исключены из числа плательщиков налога на добавленную стоимость по оборотам по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав. Подобная норма заработала с 1 января 2024 года.
Теперь ИП, которые уплачивают подоходный налог, при определении налоговой базы доходы от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав учитываются только по принципу оплаты.
В-третьих, названная категория ИП получила право применения социального и имущественного налоговых вычетов в отношении доходов, полученных от осуществления предпринимательской деятельности, независимо от наличия у них места основной работы (службы, учебы).
Еще одно новшество заключается в том, что некоторым образом сокращена для индивидуальных предпринимателей область применения единого налога. Так, из перечня продукции, при розничной торговле которой ИП могут использовать единый налог, исключены нетабачные никотиносодержащие изделия, электронные системы курения и жидкости для электронных систем курения.
«Увеличен размер ставок единого налога. Новые ставки применяются при исчислении суммы единого налога, срок уплаты которого наступает после 30 января 2024 года. Исчисление единого налога за январь 2024-го производится по старым ставкам», — говорится в официальном сообщении МНС.