Министерство по налогам рассказало о новшествах для ИП в Беларуси в 2024 году

Еще одно новшество заключается в том, что некоторым образом сокращена для индивидуальных предпринимателей область применения единого налога. Так, из перечня продукции, при розничной торговле которой ИП могут использовать единый налог, исключены нетабачные никотиносодержащие изделия, электронные системы курения и жидкости для электронных систем курения.