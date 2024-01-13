Bloomberg: Белый дом разослал ведомствам предупреждения о вероятном шатдауне

Как пишет Bloomberg, уведомления получили департаменты по делам ветеранов, сельского хозяйства, жилищного строительства и городского развития, а также департаменты транспорта и энергетики. В случае шатдауна, поясняет агентство, тысячи федеральных служащих будут вынуждены работать без оплаты, а некоторые госуслуги будут остановлены.
Спор в Конгрессе касается запроса президента США Джо Байдена о выделении $106 млрд на помощь Украине, Израилю, Тайваню и на укрепление южной границы США в рамках одного пакета дополнительного финансирования. Киеву из этой суммы предполагалось выделить $61 млрд. Однако республиканцы требуют, чтобы вопросы рассматривались отдельно.
Чтобы избежать шатдауна лидерам демократов и республиканцев в Конгрессе нужно окончательно утвердить федеральный бюджет до 19 января. Осенью законодатели уже дважды принимали временный бюджет и тем самым предотвращали шатдаун. 27 декабря США объявили о выделении Украине последнего в 2023 году пакета военной помощи на $250 млн.