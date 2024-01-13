Bloomberg: Белый дом разослал ведомствам предупреждения о вероятном шатдауне

Чтобы избежать шатдауна лидерам демократов и республиканцев в Конгрессе нужно окончательно утвердить федеральный бюджет до 19 января. Осенью законодатели уже дважды принимали временный бюджет и тем самым предотвращали шатдаун. 27 декабря США объявили о выделении Украине последнего в 2023 году пакета военной помощи на $250 млн.