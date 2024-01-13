В Молдове за год зарегистрировано на треть больше автомобилей: какие марки популярны

Так, первую регистрацию в 2023 году прошло 46 032 автомобиля в сравнении с 31 391 в 2022-м. Большинство машин произведено до 2020 года.
«Из общего числа первично зарегистрированных автомобилей 5917 выпущено в 2023 году; 2796 — в 2022 году; 1202 — в 2021 году; 2025 — в 2020 году, 34 091 машина — до 2020 года», — уточнили в агентстве.
В рейтинге предпочтений новых иномарок выпуска 2022−2023 годов на первом месте — KIA, затем следуют Dacia, Toyota, Skoda, Suzuki Vitara, Peugeot.
Ранее правительство Молдовы утвердило Положение об информационном ресурсе, созданном информационной подсистемой Autotest, которое предусматривает упрощение процесса периодического технического осмотра автомобилей.
Планируется утвердить новые нормативные акты, устанавливающие функции и основные принципы информационной подсистемы, в особенности аспекты, связанные с введением, хранением, управлением данными технического осмотра, а также подключение к платформе MConnect.