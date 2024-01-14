Парламентарии Хабаровского края выступили за изменение расчета платы за вывоз ТКО

В документе говорится об организации обмена данными между ГИС ЖКХ и информационными системами МВД. Как считают депутаты, данные меры позволят регоператорам получить доступ к актуальным сведениям о гражданах и установить плату за услугу от количества проживающих, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Законодательную думу Хабаровского края.