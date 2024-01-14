Контракты на аренду жилья в Молдове стали регистрировать чаще, налогов платить больше

КИШИНЕВ, 14 янв — Sputnik. Владельцы квартир в Молдове стали чаще регистрировать в налоговой службе контракты о сдаче недвижимости внаем, выросли и поступления от уплаты налога, сообщили в Государственной налоговой службе (ГНС).
Ведомство представило данные за минувший год, согласно которым, поступления подоходного налога от физических лиц, сдающих в аренду недвижимость, составили 57,6 миллиона леев (2,88 млн евро), это на на 37,5% больше, чем годом ранее.
Как сообщили в ГНС, в прошлом году было зарегистрировано 24 763 договора аренды недвижимости — на 16,6% больше, чем в 2022 году.
«В результате мероприятий по добровольному информированию, в январе-декабре 2023 года выявлено 2 453 физических лица, сдающих в аренду недвижимость. Также были проведены проверки в отношении 415 физических лиц — арендодателей жилья», — уточнили в ведомстве.
По итогам контроля в бюджет было дополнительно начислено 1058,2 тысячи леев основных выплат, 116 тысяч леев пени и штрафные санкции в размере 38,7 тысячи леев.
По молдавскому законодательству, сдающие в аренду свою недвижимость граждане обязаны регистрировать в ГНС договор аренды и платить налог в размере 7% от полученного по контракту дохода.