Волгоградцы узнали, какие квартиры выгоднее покупать для сдачи в аренду

Согласно данным базы объектов недвижимости «Мир квартир», в Волгограде в среднем квартиру в новостройке можно приобрести за 5,787 млн рублей. Если сдавать такое жилье в аренду, то можно получать 25,5 тыс. рублей в месяц — доходность составляет 5,3%, а окупить затраты на помещение получится за 18,9 года.