Волгоградцы узнали, какие квартиры выгоднее покупать для сдачи в аренду

Согласно данным базы объектов недвижимости «Мир квартир», в Волгограде в среднем квартиру в новостройке можно приобрести за 5,787 млн рублей. Если сдавать такое жилье в аренду, то можно получать 25,5 тыс. рублей в месяц — доходность составляет 5,3%, а окупить затраты на помещение получится за 18,9 года.
На рынке вторичного жилья квартира обойдет дешевле — в среднем 5,046 млн рублей. Доходность в случае сдачи в аренду составит 6,1%. В результате объект окупится через 16,5 лет.
Однако эксперты при расчетах не учитывали ипотеку и траты на ремонт, покупку мебели, квартплату, налоги, сроки простоя помещения, продвижение объекта на рынке недвижимости.
В среднем вторичное жилье, которое сдается в аренду, в России окупается за 17,9 года при доходности 5,6%. Квартиры в новостройках начинают приносить прибыль почти через 21 год, доходность в таком случае составляет 4,1%.