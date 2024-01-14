МНС разъяснило, какие доходы за 2023 год физлицам нужно задекларировать

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам разъяснило, какие доходы за 2023 год физлицам нужно задекларировать, сообщает БЕЛТА.



Налоговую декларацию (расчет) по подоходному налогу с физических лиц представляют граждане, получившие в течение 2023 года доходы, подлежащие налогообложению.



К их числу относятся доходы, полученные за границей; доходы в виде дарения, полученные от физических лиц, если такие доходы превышают Br9338 в год и получены не от близких родственников; доходы, полученные от продажи двух и более автомобилей в течение года.



Также нужно декларировать доходы, полученные от продажи автомобиля технически допустимая общая масса которого превышает 3500 кг и (или) число сидячих мест которого, помимо сиденья водителя, превышает восемь.



Налогообложению подлежат доходы от продажи или иного возмездного отчуждения (мена, рента и др.) в течение пяти лет более одного объекта недвижимости, принадлежащих физическому лицу на праве собственности (доли в праве собственности на указанное имущество), а именно: более одного не завершенного строительством капитального строения, более одной квартиры, более одного жилого дома, более одной дачи, более одного садового домика с хозяйственными постройками (при их наличии), более одного гаража, более одного машино-места, более одного земельного участка.



Также нужно декларировать и другие доходы, если обязанность по удержанию подоходного налога не возложена на источник выплаты дохода.



Представить налоговую декларацию (расчет) по подоходному налогу с физических лиц о доходах, полученных в 2023 году, физическим лицам необходимо не позднее 1 апреля 2024 года.



Налоговую декларацию (расчет) можно представить в электронном виде через «Личный кабинет плательщика», по почте, лично в любую налоговую инспекцию, независимо от места регистрации физического лица.



За более подробной информацией можно обратиться в любой налоговый орган. Информация о расположении налоговых инспекций и номерах их телефонов размещена на официальном сайте Министерства по налогам и сборам.