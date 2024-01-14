В магазинах Ростовской области отмечается снижение стоимости яиц

Ранее «Городской репортер» писал, что за 2023 год в Ростовской области стоимость десятка яиц выросла в цене более чем на 45%. Наибольший рост на эту продукцию отмечался в ноябре—декабре из-за возникшего дефицита продукции у производителей. Однако позже, после введения беспошлинного ввоза яиц в Россию, стоимость десятка яиц пошла вниз.