В магазинах Ростовской области отмечается снижение стоимости яиц

Стоимость десятка яиц в ростовских магазинах начала снижаться, фиксируют местные СМИ и телеграм-каналы.
Так, по сообщению волгодонских СМИ, стоимость десятка яиц категории С1 за последние два дня снизилась на 10 рублей и сейчас составляет 70 рублей.
А в Батайске жители фиксируют снижение стоимости десятка яиц категории С0: там, в среднем, пачка подешевела на 7 рублей — со 144 до 137 рублей за десяток.
В Ростове-на-Дону в некоторых магазинах одной из сетей ростовчане заметили небольшое снижение цены на яйца С1 — с 115 до 108 рублей за пачку.
Ранее «Городской репортер» писал, что за 2023 год в Ростовской области стоимость десятка яиц выросла в цене более чем на 45%. Наибольший рост на эту продукцию отмечался в ноябре—декабре из-за возникшего дефицита продукции у производителей. Однако позже, после введения беспошлинного ввоза яиц в Россию, стоимость десятка яиц пошла вниз.