В Омске администрация ищет технику и персонал для уборки снега

В условиях закупки указано, что подрядчик должен предоставлять спецтехнику и экипаж круглосуточно по заданию заказчика в разные точки города для уборки и вывоза снега. Всего на сайте появилось 4 закупки стоимости 3 миллиона рублей каждая. Заявки можно подавать до 19 января.