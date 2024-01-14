Мы стали честнее: В Молдове чаще сдают квартиры в аренду официально, и платят за это налоги

Поступления подоходного налога от физических лиц, сдающих в аренду недвижимость, увеличились в 2023 году на 37,5% и составили 57,6 млн леев (2,88 млн евро) по сравнению с предыдущим годом.
По данным Государственной налоговой службы (ГНС), в 2023 году зарегистрировано 24 763 договора аренды недвижимости, или на 16,6% больше, чем в 2022 году.
В результате мероприятий по добровольному информированию в январе-декабре 2023 года выявлено 2 453 физических лица, сдающих в аренду недвижимость.
Также были проведены проверки в отношении 415 физических лиц, сдающих в аренду жилье, дополнительно начислены в бюджет: основные выплаты в размере 1058,2 тыс. леев, повышение просрочки платежа в размере 116 тыс. леев и штраф в размере 38,7 тыс. леев.
Согласно законодательству, граждане, сдающие в аренду недвижимость, обязаны зарегистрировать договор аренды в ГНС и платить налог в размере 7% от полученного дохода.