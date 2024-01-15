Нацбанк Беларуси снизил курс доллара и курс евро на 15 января 2024

Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 15 января 2024, понедельник.
Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 15 января 2024, понедельник, выглядят следующим образом: 1 доллар США равен 3,1537 рубля, 1 евро — 3,4571 BYN, 100 российских рублей — 3,5755 белорусского рубля.
Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на 12 января, пятницу, а также на 13 января, субботу, и на 14 января, воскресенье, были аналогичны и составили: 1 доллар США равен 3,1636 рубля, 1 евро — 3,4687 BYN, 100 российских рублей — 3,5617 белорусского рубля. То есть понедельник, 15 января, продолжил тенденцию предыдущей недели, когда курс доллара и курс евро снижался, а курс российского рубля рос.