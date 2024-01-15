Нацбанк Беларуси снизил курс доллара и курс евро на 15 января 2024

Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на 12 января, пятницу, а также на 13 января, субботу, и на 14 января, воскресенье, были аналогичны и составили: 1 доллар США равен 3,1636 рубля, 1 евро — 3,4687 BYN, 100 российских рублей — 3,5617 белорусского рубля. То есть понедельник, 15 января, продолжил тенденцию предыдущей недели, когда курс доллара и курс евро снижался, а курс российского рубля рос.