Прораб с зарплатой 5000 рублей, экономиста ищут на 5700, а директорам предлагают от 6240 до 19 тысяч. Назвали 10 вакансий с самой высокой зарплатой в Беларуси в январе 2024

Узнали о самых высокооплачиваемых вакансиях по состоянию на январь 2024 года и назвали 10 вакансий с самой высокой зарплатой в Беларуси. Для этого, как и в декабре 2023 года, обратимся к Общереспубликанскому банку вакансий. На середину января-2024 там насчитывается 137 тысяч объявлений о вакансиях, можно отметить некоторое снижение их количества, ведь месяцем ранее предложений от работодателей было на 2,5 тысячи больше.
Итак, какая она — самая-самая большая в Беларуси зарплата в первый месяц 2024 года согласно актуальным вакансиям?
А вот какая: на первом месте — вакансия с зарплатой в 25 тысяч белорусских рублей, именно столько максимально готовы платить специалисту-менеджеру на позиции заместителя директора в представительстве известной телекоммуникационной китайской компании. 25 тысяч — именно максимальный предел, нижняя планка — 15 тысяч. Требования к кандидату такие: знание китайского и английского языков в совершенстве, опыт работы в международных телекоммуникационных компаниях от 3-х лет плюс высшее образование.
На втором месте тоже вакансия на руководящую — директор — должность и тоже от одного из резидентов белорусско-китайского индустриального парка «Великий камень». Компания занимается строительством, директору готовы платить ни больше ни меньше, а 19 тысяч белорусский рублей. Требований к соискателям ровно два: высшее образование и, что предсказуемо, свободное владение китайским.
Двигаемся дальше: третье место зарплатного рейтинга по праву занимает еще одна директорская вакансия. Она появилась в Общереспубликанском банке несколько месяцев назад, недавно была обновлена и остается актуальной. Директор нужен в компанию, которая управляет и развивает сеть магазинов одежды и аксессуаров с турецким капиталом. Последнее обстоятельство объясняет требование к кандидатам: «знание турецкого (письменный, разговорный)».
Еще нужно на аналогичном уровне владеть английским. «Желательно наличие МВА; опыт работы в розничной торговле не менее 7 лет, в сфере управления не менее 5 лет; наличие опыта в области управления деятельностью торговой организации и регулирования финансовых отношений, обеспечения разработки стратегии организации и ее финансовой устойчивости» — все это далеко не полный перечень тех опций, которым должен владеть претендующий на должность директора управленец. Что касается зарплаты, то она определена в диапазоне от 12 до 15 тысяч белорусских рублей.
Хорошо платить готовы работодатели и из Минска, и из регионов Беларуси. Фото: архив «КП», носит иллюстративный характер.
На четвертой позиции — вакансия, которая обновлена буквально на днях, но в банке вакансий периодически фигурировала несколько месяцев ранее. Речь идет о предложении одной из белорусских компаний-подрядчиков в области свайного фундаментостроения. Нужен начальник участка, требований к специалисту не так много: «опыт работы в сфере общестроительных работ, умение читать чертежи, составлять сметы», стаж — от 10 лет и высшее образование. Рабочее место — в деревне Борщевка Гомельской области, трудиться предлагается по двухсменному графику, зарплата — от 7500 до 9000 рублей.
Следующая вакансия также «свежая», работодатель разместил ее в конце первой декады января-2024, речь идет о белорусско-китайском предприятии «Мидеа-Горизон», расположенном в Минске. Нужен тоже управленец: гендиректор, к нему работодатель предъявляет ряд требований. Помимо свободного владения китайским и английским языками, плюс «опыт работы руководства на производственном предприятии от 5 лет, техническое образование». Зарплата — 6240 белорусских рублей.
От 6000 до 7000 предлагают машинисту подъемного крана, предложение (от уже упоминавшейся на четвертой позиции этого топа) было размещено совсем недавно. Рабочее место — в деревне Борщевка Гомельской области.
Экономист нужен в «Пекинско-Минскую компанию по развитию недвижимости». Понятное дело, что первым в требованиях указана необходимость знания китайского (причем и грамматики, и стилистики) плюс важно умение «ведения переговоров на высоком уровне». Зарплата, которую озвучил работодатель, тоже на уровне: от 5500 до 5700 BYN.
Многие работодатели периодически актуализируют свои вакансии. Фото: архив «КП», носит иллюстративный характер.
Минская компания, которая работает в сфере лизинга оборудования, в январе-2024 открыла конкурс на вакантное место начальника управления. «Опыт работы не менее 5 лет в лизинговых организациях, опыт работы по осмотру техники, предназначенной для реализации лизингополучателям; уверенное владение ПК» — вот, собственно говоря, и все пожелания к соискателям. Начальника ищут в управление сопровождения клиентов, предлагаемый заработок от 5040 до 6048 белорусских рублей.
Инженер-программист со знанием испанского и английского «на уровне С1, опытом работы минимум 2 года, свободным владением серверными языками PHP, Python, Ruby, Java, Perl» нужен в частную IT-организацию, которая находится в Гродно. Оплата труда обозначена в весьма широких рамках — от 5 до 6,7 тысяч рублей.
Замыкает топ-10 самых-самых высокооплачиваемых вакансий первого месяца зимы-2024 предложение от стройорганизации, находящейся в Несвиже Минской области. Нужен прораб с как минимум общим средним образованием, платить квалифицированному специалисту готовы 5 тысяч белорусских рублей в месяц.