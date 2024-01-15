Прораб с зарплатой 5000 рублей, экономиста ищут на 5700, а директорам предлагают от 6240 до 19 тысяч. Назвали 10 вакансий с самой высокой зарплатой в Беларуси в январе 2024

Еще нужно на аналогичном уровне владеть английским. «Желательно наличие МВА; опыт работы в розничной торговле не менее 7 лет, в сфере управления не менее 5 лет; наличие опыта в области управления деятельностью торговой организации и регулирования финансовых отношений, обеспечения разработки стратегии организации и ее финансовой устойчивости» — все это далеко не полный перечень тех опций, которым должен владеть претендующий на должность директора управленец. Что касается зарплаты, то она определена в диапазоне от 12 до 15 тысяч белорусских рублей.