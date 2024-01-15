Крупному комбинату в Приморье угрожают банкротством

15 ноября 2022 Фрунзенский районный суд Владивостока вынес решение об обращении в доход РФ 345 млн рублей дохода Василия Усольцева. Депутату Госдумы нескольких созывов инкриминировали нарушение запрета, установленного законодательством о статусе депутата, так как он лично и через подконтрольные ему организации занимался коммерческой деятельностью. Через подставных лиц был учрежден ряд юридических лиц, через которые в период с 2001 по 2011 годы были приобретены около 420 млн акций ОАО «Горно-металлургический комплекс “Дальполиметалл” (сейчас — АО). В целях извлечения прибыли Усольцев через подконтрольные ему организации также осуществил обмен и продажу акций предприятия. Полученный доход он, являясь депутатом Госдумы IV и V созывов, скрывал от декларирования и контроля.