Крупному комбинату в Приморье угрожают банкротством

Компания «Русский свет» из Твери объявила о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом АО «Горно-металлургический комплекс “Дальполиметалл” (Приморский край, один из крупнейших в РФ производителей свинцового концентрата). Предприятие из Дальнегорска, в свое время входившее в сферу интересов бывшего первого вице-губернатора Приморья Василия Усольцева, уже проходило процедуру банкротства, сообщает ИА PrimaMedia.
В судебной картотеке до настоящего момента не зарегистрировано исков от «Русского света» к «Дальполиметаллу». По сложившейся практике заявитель подает иск в Арбитражный суд Приморья.
Пикантность ситуации, что собственники «Дальполиметалла» уже несколько лет не раскрываются. Согласно последнему раскрытию информации, на конец 2019 года предприятие контролировалось кипрской компанией Chanam Limited.
Отметим, что «Дальполиметалл» один раз уже избежал банкротства. Весной 2016 года Арбитражный суд Приморья по заявлению Федеральной налоговой службы ввел процедуру наблюдения в отношении ГМК, в октябре того же года — внешнее управление. В 2017 году суд утвердил мировое соглашение предприятия с кредиторами и прекратил производство по делу о банкротстве. Сумма основного долга составляет 8,5 млрд рублей, в том числе 7,8 млрд рублей перед московвской компанией «Лимкар».
«Дальполиметалл» осуществляет добычу в Приморье полиметаллических руд и их переработку. Выручка АО 2022 год — 3,66 млрд рублей, чистая прибыль — 101,1 млн рублей. На предприятии трудится более 1600 человек,
По данным ЕГРЮЛ, ООО «Русский свет» учреждено в 2013 году. На сайте компании говорится, что она является дистрибьютором производителей электротехники, имеет 56 собственных магазинов. Компания принадлежит четырем физлицам.
15 ноября 2022 Фрунзенский районный суд Владивостока вынес решение об обращении в доход РФ 345 млн рублей дохода Василия Усольцева. Депутату Госдумы нескольких созывов инкриминировали нарушение запрета, установленного законодательством о статусе депутата, так как он лично и через подконтрольные ему организации занимался коммерческой деятельностью. Через подставных лиц был учрежден ряд юридических лиц, через которые в период с 2001 по 2011 годы были приобретены около 420 млн акций ОАО «Горно-металлургический комплекс “Дальполиметалл” (сейчас — АО). В целях извлечения прибыли Усольцев через подконтрольные ему организации также осуществил обмен и продажу акций предприятия. Полученный доход он, являясь депутатом Госдумы IV и V созывов, скрывал от декларирования и контроля.
Приговорами Дальнегорского и Фрунзенского районных судов Усольцев был осужден по статье 289 УК РФ («Участие в управлении коммерческой организацией лично или через доверенное лицо вопреки запрету») и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления).
Василий Усольцев родился 15 марта 1963 году в Дальнегорске. С конца 90-х управлял комбинатом «Дальполиметалл». В 2002 году был избран депутатом Законодательного собрания Приморья, в 2003 году — депутатом Госдумы РФ. В администрацию времен губернаторства Владимира Миклушевского пришел в 2013 году на должность помощника губернатора. В июне 2015 года был назначен на должность первого вице-губернатора Приморского края, в ноябре 2017 года уволился по собственному желанию.