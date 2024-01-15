Первый центр гидропоники планируется создать в Иркутской области

В Иркутской области планируют создать первый всероссийский центр гидропоники. Это способ выращивания растений без грунта. Об этом сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.
— Кроме того, запустят и другие важные технологические проекты. Всего их будет 18. Из них восемь — новые. Каждый значим не только для региона, но и для всей страны, — говорит Игорь Кобзев.
Развитие также получат проекты по глубокой переработке угля, лекарственному растениеводству, переработке отходов, производству вакуумных сушилок для древесины, и другие.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что Игорь Кобзев порекомендовал дорожникам оперативно реагировать на уборку трасс.