Опубликованы тарифы на вывоз мусора до 2028 года

С 1 января по 30 июня 2024 установлены предельные единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с ТКО: 5068,13 ₽ за 1 тонну; 601,18 ₽ за 1 куб. м. Такой же тариф был установлен на период с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 г.



С 1 июля по 31 декабря 2024 года предельный тариф на вывоз мусора составит 5258,58 ₽ за 1 тонну; 623,77 ₽ за 1 куб. м.



В течение следующих четырех лет запланировано поэтапное (раз в полгода) увеличение тарифа, во второй половине 2028 года предельный тариф составит 6216,14 ₽ за 1 тонну; 737,36 ₽ за 1 куб. м.



Напоминаем, что согласно статье 3 Закона Приморского края от 17 декабря 2021 года № 27-КЗ, население Приморского края и потребители, приравненные к нему, имеют право на льготу по оплате услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.



С 1 января по 30 июня 2024 года установлены льготные тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Приморья:



— 4303,94 ₽ за 1 тонну;

— 510,53 ₽ за 1 куб. м. (ранее — 468,38).



С 1 июля 2024 по 31 декабря 2024 года льготная стоимость услуг регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами увеличится и составит:



— 4613,82 ₽ за 1 тонну;

— 547,29 ₽ за 1 куб. м.