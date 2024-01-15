Некачественным сгущенным молоком хотели накормить хабаровчан

Больше тонны сгущенного молока с низкими показателями качества сняли с реализации в магазинах крупной сети Хабаровска, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю.
В Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора обратился гражданин, пожаловавшийся на приобретение некачественной сгущенки в одном из магазинов Хабаровска. «Молоко сгущенное цельное с сахаром» — значилось на злополучных консервах ООО «Назаровского молочно-кондитерского комбината» (Красноярский край).
Дело было в октябре 2023 года. В подтверждение своих слов гражданин предоставил весомый аргумент — протокол исследования молочной продукции, которое провели в аккредитованной испытательной лаборатории. По предоставленной информации, сгущенка не соответствовала требованиям технического регламента «О безопасности пищевой продукции» в качестве: в продукции недоставало жиров и белков.
Управление Россельхознадзора опиралось на данные системы цифровой маркировки товаров «Честный знак». Для предотвращения дальнейшего распространения испорченного продукта, управлением Россельхознадзора были разосланы информационные письма в филиал в Красноярском крае. Также было обнаружено несоответствие состава продукции маркировке, о чем незамедлительно было извещено Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.
Благодаря принятым мерам в настоящее время некачественная сгущенка общей массой 1,1 тонны снята с реализации.
Отметим, что указанный производитель уже был на карандаше у Россельхознадзора. Годом ранее из продуктовых магазинов Хабаровска было изъято около 1,5 тонны некачественной молочки, изготовленной «Назаровским МКК» с использованием молочной сыворотки неизвестного происхождения.