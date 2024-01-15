Некачественным сгущенным молоком хотели накормить хабаровчан

Дело было в октябре 2023 года. В подтверждение своих слов гражданин предоставил весомый аргумент — протокол исследования молочной продукции, которое провели в аккредитованной испытательной лаборатории. По предоставленной информации, сгущенка не соответствовала требованиям технического регламента «О безопасности пищевой продукции» в качестве: в продукции недоставало жиров и белков.