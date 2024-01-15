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Некачественным сгущенным молоком хотели накормить хабаровчан

С реализации снято 1,1 тонны сгущенки.
Источник: Freepik

Больше тонны сгущенного молока с низкими показателями качества сняли с реализации в магазинах крупной сети Хабаровска, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю.

В Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора обратился гражданин, пожаловавшийся на приобретение некачественной сгущенки в одном из магазинов Хабаровска. «Молоко сгущенное цельное с сахаром» — значилось на злополучных консервах ООО «Назаровского молочно-кондитерского комбината» (Красноярский край).

Дело было в октябре 2023 года. В подтверждение своих слов гражданин предоставил весомый аргумент — протокол исследования молочной продукции, которое провели в аккредитованной испытательной лаборатории. По предоставленной информации, сгущенка не соответствовала требованиям технического регламента «О безопасности пищевой продукции» в качестве: в продукции недоставало жиров и белков.

Некачественную сгущенку продавали в девяти магазинах торговой сети, как выяснило территориальное управление в ходе информационной разведки по данным, размещенным во ФГИС ВетИС. Лабораторные исследования, инициированные собственником, также подтвердили низкое качество продукции.

Управление Россельхознадзора опиралось на данные системы цифровой маркировки товаров «Честный знак». Для предотвращения дальнейшего распространения испорченного продукта, управлением Россельхознадзора были разосланы информационные письма в филиал в Красноярском крае. Также было обнаружено несоответствие состава продукции маркировке, о чем незамедлительно было извещено Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Благодаря принятым мерам в настоящее время некачественная сгущенка общей массой 1,1 тонны снята с реализации.

Отметим, что указанный производитель уже был на карандаше у Россельхознадзора. Годом ранее из продуктовых магазинов Хабаровска было изъято около 1,5 тонны некачественной молочки, изготовленной «Назаровским МКК» с использованием молочной сыворотки неизвестного происхождения.