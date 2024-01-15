Моющие средства подешевели, фрукты подорожали. Как изменились цены в Минске за месяц

Что касается продовольствия, то стоимость овощей для потребителей в декабре 2023 г. относительно предыдущего месяца повысилась на 16,8%, фруктов — на 6,5%, круп и бобовых — на 1,3%. В то же время растительное масло стало дешевле на 0,7%.