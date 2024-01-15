Моющие средства подешевели, фрукты подорожали. Как изменились цены в Минске за месяц

Что касается продовольствия, то стоимость овощей для потребителей в декабре 2023 г. относительно предыдущего месяца повысилась на 16,8%, фруктов — на 6,5%, круп и бобовых — на 1,3%. В то же время растительное масло стало дешевле на 0,7%.
Непродовольственные товары в целом немного подешевели, в частности, ковры и ковровые изделия — на 1,8%, синтетические моющие средства — на 1,6%. Печатные издания и телевизоры прибавили в цене 3% и 2,2% соответственно.
Из услуг отмечено подорожание туристических (на 3,3%), санаторно-оздоровительных (на 1,9%), медицинских (на 1,6%), услуг высшего образования (на 7%).
За год (декабрь к декабрю) зафиксированы следующие изменения: индекс цен на продовольственные товары составил 107,5%, непродовольственные — 102%, услуги — 108,4%.