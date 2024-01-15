В Казахстане будут давать кредит на обучение в вузах

Для получения кредита заявитель должен быть студентом вуза или среднего учебного заведения на территории Казахстана. Также студент должен будет иметь договор об образовательном накопительном вкладе или договор образовательного накопительного страхования с совокупными накоплениями в размере не менее 10% от общей стоимости образовательных услуг за весь период обучения. Такой вид лицензии есть у Отбасы банка.