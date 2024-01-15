В Казахстане будут давать кредит на обучение в вузах

Министерство науки и высшего образования РК разработало государственный образовательный кредит и представило его на общественное обсуждение. Кредит будет предоставляться в национальной валюте сроком на 10 лет. Оплата начинается через месяц после выдачи кредита, а не после окончания учебы. Время оплаты вычитается, если студент берет академический отпуск.
Для получения кредита заявитель должен быть студентом вуза или среднего учебного заведения на территории Казахстана. Также студент должен будет иметь договор об образовательном накопительном вкладе или договор образовательного накопительного страхования с совокупными накоплениями в размере не менее 10% от общей стоимости образовательных услуг за весь период обучения. Такой вид лицензии есть у Отбасы банка.