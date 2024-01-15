Губернатор поручил пересчитать плату за отопление после аварии в Новосибирске

Губернатор Андрей Травников потребовал в кратчайшие сроки пересчитать плату за ЖКХ жителям домов, пострадавшим от коммунальной аварии. Об этом глава региона заявил на оперативном совещании в правительстве.
Такое поручение Андрей Травников дал своему заму Сергею Сёмке. Глава области потребовал привлечь ГЖИ для того, чтобы в кратчайшие сроки перерасчеты произвели новосибирцам, у которых ограничили теплоснабжение после дефекта на теплосети.
Инцидент произошел 11 января. Из-за коммунальной аварии теплоснабжение ограничили в 282 домах, уточнили в правительстве Новосибирской области.