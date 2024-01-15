Губернатор поручил пересчитать плату за отопление после аварии в Новосибирске

Такое поручение Андрей Травников дал своему заму Сергею Сёмке. Глава области потребовал привлечь ГЖИ для того, чтобы в кратчайшие сроки перерасчеты произвели новосибирцам, у которых ограничили теплоснабжение после дефекта на теплосети.