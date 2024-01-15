Молдова примет участие в Глобальном продовольственном форуме в Берлине

Ранее лидер движения «Сила фермеров» (Forta Fermierilor) Молдовы Александр Слусарь заявил об издевательском отношении к аграриям со стороны властей и представил по пунктам «хронику безответственности и равнодушия».В минувшем году возглавляемая им ассоциация неоднократно проводила в Кишиневе и по всей Молдове протестные акции, фермеры приезжали в столицу на тракторах, бастовали у здания правительства.