Молдова примет участие в Глобальном продовольственном форуме в Берлине

КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. Республика Молдова примет участие в Глобальном форуме по продовольствию и сельскому хозяйству в рамках Зеленой недели в Берлине, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и пищевой промышленности.
Мероприятие состоится в рамках Берлинской зеленой недели (Green Week), которая начинается 19 января. Мероприятие объединит около 200 министров сельского хозяйства и госсекретарей разных стран.
«Конференция организована Федеральным министерством продовольствия и сельского хозяйства Германии и признана самым важным мировым мероприятием, посвященным ключевым вопросам будущего сельского хозяйства и пищевой промышленности».
В Минсельхозе отметили, что на форуме будут проанализированы темы, связанные с продовольственной безопасностью, устойчивым развитием, инновациями, международной торговлей сельскохозяйственной продукцией.
«Для нашей страны это дополнительный шанс установить и укрепить отношения с другими странами и международными организациями в целях развития стратегического партнерства».
Ранее лидер движения «Сила фермеров» (Forta Fermierilor) Молдовы Александр Слусарь заявил об издевательском отношении к аграриям со стороны властей и представил по пунктам «хронику безответственности и равнодушия».В минувшем году возглавляемая им ассоциация неоднократно проводила в Кишиневе и по всей Молдове протестные акции, фермеры приезжали в столицу на тракторах, бастовали у здания правительства.
Ранее Слусарь заявил, что Минсельхоз Молдовы по неизвестной причине разослал во все банки и кредитные организации страны список аграриев, испытывающих проблемы с выплатой долговых процентов. Тем самым фактически с подачи Минсельхоза создан «черный список» аграриев, коим теперь в кредитовании с большой вероятностью откажут, отметил он.